«صعب ويتطلب مهارات خاصة».. إلهام شاهين تشيد بفيلم «giant» لـ أمير المصري

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على توجيه رسالة دعم للفنان أمير المصرى، بعد عرض فيلمه الجديد giant، أمس فى حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى بدورته الخامسة.

إلهام شاهين تشيد بفيلم giant

وشاركت إلهام شاهين، صورة تجمعها بالفنان أمير المصرى، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وعلقت عليها: «فيلم الافتتاح بمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى عن قصة نجاح الملاكم العربى العالمى نسيم حميد.. قصه ملهمه للشباب الطموح الموهوب».

وتابعت: «وسعدت جدا إن بطل الفيلم هو الفنان المصرى أمير المصرى.. مع النجم الكبير بيرس بروسنان بطل أفلام جيمس بوند فى دور إنسانى ملئ بالشجن والمشاعر العميقه، مبروووووووووووك لأمير.. دور صعب يتطلب مهارات خاصه.. أديته بسلاسه وثقه.. برافو جدا… فخورين بك.. نجاح كبير بإذن الله ومستقبل مشرق».

المصري اليوم