مي عمر وريم سامي تخطفان الأنظار ببريق معدني على السجادة الحمراء في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي”

شهدت السجادة الحمراء في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” تألقاً كبيراً للنجمات العربيات، لكن اللافت هذا العام كان اجتماع مي عمر وريم سامي على عنصر مشترك واضح في إطلالاتهما، البريق المعدني الذي خطف الأنظار ومنحهما حضوراً برّاقاً ومترفاً.

مي عمر… لمعان بين الفضّي والبرونزي

تألقت النجمة مي عمر بإطلالة مفعمة بالفخامة والرقي، حيث اختارت فستاناً بمنتهى الأناقة من توقيع المصمّم رامي قاضي. جاء الفستان بقصة “سترابلس” أنثوية أبرزت جمال الكتفين، وبألوان تجمع بين الفضّي والبرونزي في مزيج معدني جذاب يعكس الحركة والضوء بطريقة آسرة، إلى جانب الشفافية في جزئه السفلي. أما قصة الفستان فكانت ضيّقة وطويلة، أظهرت قدّها الممشوق والرشيق بأسلوب راقٍ وواثق.

ولإكمال “اللوك”، نسّقت مي عمر مجوهرات فاخرة من مجموعة “سربينتي” المرصّعة بالماس من “بولغري”، والتي أضافت لمسة كلاسيكية راقية عكست شخصيتها الأنيقة وجعلت حضورها من أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء.

ريم سامي… بريق فضّي بأسلوب عصري ساحر

من جهتها، أطلّت ريم سامي بفستان ميتاليكي فضّي لافت للأنظار من تصميم Valdrin Sahiti، تميّز بطابع عصري وجذاب. جاء الفستان بقصة ضيّقة طويلة تحتضن القوام بمهارة، مع تفاصيل تصميمية مميزة تجمع بين الياقة العالية من الخلف وأسلوب شبه “أوف شولدر” من الأمام، ما أضفى جرأة ناعمة وتوازناً بين الكلاسيكية والعصرية.

أما المجوهرات فقد اختارتها ناعمة وبسيطة، ما منح الإطلالة توازناً مثالياً وسمح لبريق الفستان بأن يكون محور الاهتمام بدون مبالغة.

لقاء البريق: تشابه لافت واختلاف يبرز الشخصية

على الرغم من اختلاف الأساليب بين مي عمر وريم سامي، فإنهما اجتمعتا على ثيمة البريق المعدني التي بدت وكأنها العنوان الأبرز لإطلالات هذا العام في المهرجان.

مي اختارت فخامة لامعة بلمسات كلاسيكية، بينما ذهبت ريم نحو بريق أكثر عصرية وجرأة. كلتاهما نجحت في تقديم لوحة متألقة تعكس حضور النجمات العربيات في المناسبات العالمية.

مجلة لها