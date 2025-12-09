غورى فى داهية.. عبير صبري: 2025 كانت سنة وحشة

علقت الفنانة عبير صبري، على احداث العام الجاري 2025، تزامنا مع نهايته واستقبال العام الجديد 2026.

وقالت عبير صبري، في لقاء مع إحدى المنصات العربية: «عاوزة أقول لـ 2025، غورى فى داهية –استغفر الله العظيم– كانت سنة وحشة عليّا، وكان فيها حاجات كتير زعلتني».

أعمال عبير صبري

وكان أحدث أعمال عبير صبري، الفنية هو مشاركتها في بطولة مسلسل الحلاني مع الفنان محمد رجب، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تدور أحداث مسلسل “الحلانجي” حول شخصية “طه” محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

