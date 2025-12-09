كنت قلقة.. ماذا قالت حفيدة أم كلثوم عن فيلم «الست» ودور منى زكى؟

تحدثت نيرمين الدسوقى حفيدة الفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم، عن مشاعرها قبل مشاهدة فيلم «الست»، قائلة: «كنت مهتمة أن الفيلم لا يسئ لرمز أم كلثوم، خصوصاً أن الفيلم ليس سيرة ذاتية بل هو مبنى على أحداث حقيقية»، مؤكدة أنها لا تحب إطلاق الآراء المسبقة حول الأعمال الفنية قبل مشاهدتها.

وأشادت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 بالموسيقى الخاصة للفيلم، مؤكدة أنها كانت مميزة للغاية: «الذكاء فى تناول موضوع الفيلم كان لافتاً، وظهر من خلال تحليل شخصية أم كلثوم بشكل عميق، وهو ما جعل الفيلم يظهر بصورة واضحة وواقعية».

وفى نهاية حديثها، تحدثت نيرمين عن لقائها بالنجمة منى زكى فى العرض الخاص للفيلم، حيث شكرتها على الأداء الرائع والمجهود الكبير الذى بذلته، قائلة: «أشكرك على أدائك، وبجد أنا مبسوطة جداً، وبصراحة بعد الانتقادات اللى تعرضت لها، قلت لها: «هتنامى النهارده مرتاحة بعد ما الجمهور شاف الفيلم وأشاد به».

