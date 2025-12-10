أول تعليق من إيمي سمير غانم على شائعات انفصال شقيقتها دنيا عن رامي رضوان

علقت الفنانة إيمى سمير غانم، على الشائعات التى انتشرت مؤخرًا حول انفصال شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامى رامى رضوان، مؤكدة أنه هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت إيمى سمير غانم خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «فيه صفحة مش مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، ونفسى ابعتله رسالة أقوله أنت ليه مصمم تطلقهم والراجل قاعد فى الليفينج عادي، يعني رامي قاعد فى الريسيبشن بيتفرج على نتفليكس عادي، إنسان طبيعى وهو بيطلقهم. ربنا يهديهم ومفيش حاجة، الناس بتحب تعمل إشاعات بس احنا متعودين».

وظهر الفنان حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم على السجادة الحمراء فى افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى جدة، حيث أعربت إيمى عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أنها ستغادر المملكة خلال يومين برفقة زوجها للعودة إلى القاهرة بسبب التزامات عائلية ورغبتهم فى التواجد مع أطفالهما.

المصري اليوم