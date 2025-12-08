نيللى كريم وشريف سلامة يبدأن تصوير «على قد الحب» للعرض رمضان المقبل

انطلق رسميًا تصوير مسلسل «على قد الحب»، الذي تخوض به النجمة نيللى كريم سباق دراما رمضان 2026، ويشاركها البطولة النجم شريف سلامة، في تعاون جديد يجمعهما بعد نجاحات سابقة نالت إعجاب الجمهور.

ويشارك في بطولة العمل كل من: احمد ماجد ، مها نصار ، صفاء الطوخى، ميمى جمال، محمد على رزق، محمود الليثى، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد ابو داوود ، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، المشرف الإعلامى بالعمل د. محمد محسن، وإنتاج شركة S_production للمنتجة سالى والى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى رومانسى يمتد لـ30 حلقة، ويُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية والمشاعر الإنسانية المتشابكة داخل علاقات الحب والزواج، فى معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.

ومن المنتظر أن يشكل «على قد الحب» أحد أبرز الأعمال المرتقبة فى الموسم الرمضانى القادم، نظرًا لثقل أبطاله واحترافية صناعه، إضافة إلى طبيعة موضوعه.

صدى البلد