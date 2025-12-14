وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كشف الفنان محمد هنيدي، عن الرسالة التى طلبها من زوج ابنته وذلك عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وقال محمد هنيدي: إنتي عارفة إني بأنيمك كل يوم وبحكيلك حدوتة، فأنا وصيت حازم إنه يحكيلك حدوتة.. ربنا يديكي الأولاد وتحضري اللحظة اللي أنا حاضرها، لحظة ما بتترجمش بس بتتحس.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة الفنان محمد هنيدي كل من محمد ثروت وصبري فواز وخالد زكي ونيرمين الفقي وأحمد السقا والمؤلف يوسف معاطي وأحمد رزق وأحمد آدم.

في أخر نوفمبر الماضي، احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم بعقد قران ابنته، في حفل عائلي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدفء، حرص خلالها هنيدي على الحفاظ على خصوصية المناسبة وجعلها بعيدة عن الأضواء.

وشهد الحفل لحظات مميزة جمعت الفنان محمد هنيدي بأفراد عائلته وأصدقائه، الذين حضروا لتهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة. والتقط الحضور صورًا عائلية دافئة جسدت روح الود والمحبة التي غلفت الاحتفال.

ورغم بساطة الحفل، سادته حالة من السعادة، حيث ظهر هنيدي بابتسامته المعتادة وهو يحتفي بابنته في هذه اللحظة الخاصة من حياته.

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد هنيدي كان خلال موسم رمضان 2025 عبر مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، نهى عابدين، ألحان المهدي، خالد أنور، تامر فرج، نهى صالح، إسماعيل فرغلي، علاء مرسي، أشرف زكي، مصطفى الرومي، هناء الشوربجي، جيهان خليل، رضا حامد، محمد رضوان، محمد لطفي، مادلين طبر، ياسر علي ماهر، محمود الشرقاوي، عايدة رياض وآخرون.

المسلسل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه.

ومن المتوقع أن يشارك هنيدي في عدة أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء ارتباطاته العائلية.

