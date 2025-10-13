شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت نور شقيقة الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

ظهرت شقيقة هنا الزاهد في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود ذات الدوائر البيضاء.

ولم تبالغ شقيقة هنا الزاهد في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شقيقة هنا الزاهد بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

صدى البلد