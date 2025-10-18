بـ«تطبيق نسك».. السعودية تطلق خدمة جديدة تُتيح إمكانية وصول ماء زمزم لـ«باب بيتك»

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، إطلاق خدمة «زمزم من نسك»، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، اقتناء ماء زمزم عبر تطبيق «نسك»، في تجربة رقمية جديدة.

وتُمكّن خدمة «زمزم من نسك» المستخدمين من طلب ماء زمزم بعبوات في حجم 330 مل، وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها اقتناء ماء زمزم بهذه السعة، ليصل إلى باب المنزل في أي مدينة داخل المملكة العربية السعودية، دون أي قيود على الكمية أو عدد الطلبات، بحسب ما ذكرت صحيفتا «عكاظ» و«سبق».

وتتميّز هذه العبوات الجديدة بأنها عملية وسهلة الاستخدام والشرب، مقارنةً بالعبوات الكبيرة التقليدية سعة 5 لترات، إذ يمكن حملها وتقديمها بسهولة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لحفظ الماء المبارك واستخدامه في أي وقت ومكان.

ويجري توفير ماء زمزم من مصدره الرسمي الوحيد، «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم»، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى ضمان وصول ماء زمزم الأصلي إلى الجميع بأعلى معايير الجودة والنقاء، مع المحافظة على أصالته وتاريخه العريق.

يُشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة في «تطبيق نسك» يأتي ضمن جهود توظيف التحول الرقمي في تيسير الخدمات لضيوف الرحمن وجميع المسلمين، وإتاحة «بركات ماء زمزم المباركة»، للجميع بطريقة آمنة وموثوقة، من خلال خطوات بسيطة عبر التطبيق، ويُمكن تحميل تطبيق «نسك» من خلال هذا الرابط.

في سياق منفصل، اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي هذا العام 1447هـ- 2026م، إذ إنه وفق بيان، تضمنت الضوابط العديد من الإجراءات التي تكفل حقوق حجاج السياحة ويضمن رحلة ميسرة لهم، وبناء على تلك الضوابط فإن التقديم للحج السياحي 1447هـ متاح فقط من يوم الأربعاء 15 أكتوبر وحتى يوم 30 من ذات الشهر، على أن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين يوم 4 نوفمبر المقبل.

المصري اليوم