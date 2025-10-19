الداخلية الروسية تكشف عدد الطلبات المستلمة من المقيمين في الخارج للانتقال إلى روسيا

أفادت دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية بأن أكثر من 12 ألف شخص من المقيمين في الخارج قدموا طلبات إلى الوزارة لإعادة التوطين في روسيا ضمن برنامج حكومي منذ بداية العام.

وقالت دائرة الهجرة في بيان لها اليوم السبت إنه “قدم خلال العام 2025 ما مجموعه 12500 شخص طلبات للمشاركة في البرنامج الحكومي لمساعدة أبناء الوطن المقيمين في الخارج على الانتقال الطوعي في روسيا”.

وأشار البيان إلى أن مسؤولة من دائرة الهجرة زارت مقاطعة بسكوف المتاخمة لحدود إستونيا ولاتفيا، لتقييم الوضع المتعلق بالترحيل المحتمل للمواطنين الروس من دول البلطيق.

والأسبوع الماضي أطلقت السلطات الروسية إجراءات لإيواء أكثر من 800 مواطن روسي مهددين بالترحيل من لاتفيا بسبب عدم معرفتهم اللغة اللاتفية.

