منوعات

الداخلية الروسية تكشف عدد الطلبات المستلمة من المقيمين في الخارج للانتقال إلى روسيا

2025/10/19
russian today
فتيات الريف الروسي

أفادت دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية بأن أكثر من 12 ألف شخص من المقيمين في الخارج قدموا طلبات إلى الوزارة لإعادة التوطين في روسيا ضمن برنامج حكومي منذ بداية العام.

وقالت دائرة الهجرة في بيان لها اليوم السبت إنه “قدم خلال العام 2025 ما مجموعه 12500 شخص طلبات للمشاركة في البرنامج الحكومي لمساعدة أبناء الوطن المقيمين في الخارج على الانتقال الطوعي في روسيا”.

وأشار البيان إلى أن مسؤولة من دائرة الهجرة زارت مقاطعة بسكوف المتاخمة لحدود إستونيا ولاتفيا، لتقييم الوضع المتعلق بالترحيل المحتمل للمواطنين الروس من دول البلطيق.

والأسبوع الماضي أطلقت السلطات الروسية إجراءات لإيواء أكثر من 800 مواطن روسي مهددين بالترحيل من لاتفيا بسبب عدم معرفتهم اللغة اللاتفية.

المصدر: “تاس”

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/19