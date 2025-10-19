شاهد بالفيديو.. بعد ظهورهما في الحفل الضجة.. الفنانة ندى القلعة تتحدث عن الفنان محمد بشير: (حمودي دا ولدي والله) والأخير يرد: (في احترام الكبير وفي أصول) وساخرون: (شريف الفحيل ما بنوم الليلة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطرب محمد بشير, والفنانة الكبيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, يتبادلان الإشادة ببعضهما بعد نهاية فاصل غنائي.

وكان الثنائي, بشير, والقلعة, قد التقيا في حفل ضجة لأحد رجال الأعمال السودانيين, بالعاصمة المصرية القاهرة, قبل عدة أيام.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشادت القلعة, بالمطرب الشاب وقالت في حديثها للجمهور في بث مباشر, للفنان محمد بشير: (انتو قايلنوا قدري, حمودي دا ولدي والله وأمه غالية).

ليرد المطرب الشاب على حديث القلعة, قائلاً: (في احترام الكبير وفي أصول), جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه قابل حديث القلعة, ومحمد بشير, بتعليقات ساخرة أبرزها: (شريف الفحيل ما بنوم الليلة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين