شاهد بالفيديو.. الزعيم السياسي مصلح نصار عن علاقته القوية برئيس مجلس السيادة: (البرهان زي الدنيا ولا أشك في وطنية حميدتي)

تحدث الزعيم السياسي, السوداني, المعروف مصلح نصار, في لقاء تلفزيوني عبر قناة البلد, الفضائية عن بعض القضايا بالساحة السياسية بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث نصار, عن علاقته القوية برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الزعيم السياسي, شبه رئيس مجلس السيادة بالدنيا, حيث قال: (البرهان, دا زي الدنيا تمشي معه دقري يمشي معاك دقري).

كما تحدث مصلح نصار, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, عن قائد مليشيا الدعم السريع, وقال: (أنا لا أشكك في وطنية حميدتي, لكن المواقف هي البتوضح الحقائق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين