هل نتنياهو جاد في تحقيق السلام مع السعودية؟

أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بعد مقتل عشرات الالاف من المدنيين العزل خلال عامين من الحرب في غزة يأمل بتوقيع اتفاقيات سلام مع السعودية وإندونيسيا في العام المقبل، قبيل انتخابات عامة يهدف من خلالها لتعزيز موقعه السياسي وذلك بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر بدوره عن توقعاته بتوسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل المملكة العربية السعودية.

وكانت الرياض قد شددت في مناسبات عديدة أنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة على حدود عام سبعة وستين..

ولكن الرياض التي وقعت اتفاق دفاع مشترك مع باكستان الشهر الماضي، نقلت صحيفة فاينانشل تايمز أنها تأمل في توقيع اتفاقٍ دفاعي مع واشنطن خلال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الشهر المقبل، في صيغة تشبه الاتفاق المبرم مع قطر، والذي تعهدت فيه واشنطن باعتبار أي هجوم على الدولة الخليجية تهديدا للأمن الأمريكي.. فهل مازالت هناك فرصة قريبة للتطبيع بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل بعد عامين من المذابح المروعة في غزة والسعي لوأد حل الدولتين؟

روسيا اليوم