شاهد بالفيديو.. “فك العرش”.. العريس أحمد العربي يرقص بطريقة مثيرة في حفل زفافه على أنغام (خليهم يقولوا كتير الناس بقولوا) وساخرون: (عاوز يمرق لكن الإعلامي الجواه حاميه)

2025/10/19
أحمد العربي

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامهم بكواليس حفل زفاف المذيع أحمد العربي, والصحفية لينا يعقوب, الذي أقيم أمس السبت بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع متداول تم تصويره من الحفل الضجة, العريس وهو يرقص في لحظات “الجرتق”, التي تعقب حفل الزفاف.

أحمد العربي, صعد المسرح وشارك الفنانة ميادة قمر الدين, الرقص بطريقة مثيرة وملفتة على أنغام أغنية (خليهم يقولوا كتير الناس بقولوا).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتبت إحدى المعلقات: “العريس فك العرش”, لترد عليها معلقة أخرى: (عاوز يمرق لكن الإعلامي الجواه حاميه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

