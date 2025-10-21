أهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا (فيديو)

لكم ملخص وأهداف نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين، والتي حسمها منتخب «أسود الأطلس، وتوج ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

سجل ياسر الزابيري ثنائية أسود الأطلس في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأرجنتين، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 29، بعد ترجمته لعرضية رائعة من زميله عثمان معما من الناحية اليمنى.

ليكتب أشبال المغرب التاريخ ويقتنص ذهبية مونديال الشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد بطولة رائعة قدمها أبناء المدرب محمد وهبي، تفوق خلالها على إسبانيا والبرازيل وفرنسا وأخيرا الأرجنتين في المشهد النهائي.

المصري اليوم