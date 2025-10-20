مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. تحت حراسة أمنية مشددة.. ظهور الرئيس السابق “البشير” وهو يتمشى في الشارع العام ويتفقد المناطق المتضررة من السيول والفيضانات بمقر إقامته بمروي.. تعرف على الحقيقة والتفاصيل كاملة

2025/10/20
images 49

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للرئيس السابق المعزول عمر حسن أحمد البشير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن البشير, ظهر في المقطع وهو يتمشى في أحد الشوارع ليتفقد المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات الأخيرة.

ناشرو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي, زعموا أن الفيديو حديث وتحديداً من منطقة مروي, شمالي السودان, مقر إقامة البشير, حالياً.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفيديو قديم ويعود تاريخه للعام 2013, وكان الرئيس السابق وقتها في جولة تفقدية للمناطق المتضررة من السيول والفيضانات بشرق النيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

