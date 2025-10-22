تخطي وجبة الإفطار يرفع خطر 5 اضطرابات صحية شائعة

كشفت مراجعة علمية حديثة عن أدلة متزايدة تؤكد أهمية وجبة الإفطار في الوقاية من عدد من الاضطرابات الصحية، وذلك ضمن تحليل منهجي نُشر في أكتوبر 2025 وشمل بيانات من أكثر من 118 ألف مشارك من عدة دول.

وأوضح البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بجامعة الملك سعود، عبر تدوينة في منصة “إكس”، أن التحليل الذي استعرض تسع دراسات رصدية، وجد ارتباطًا واضحًا بين تخطي الإفطار وزيادة احتمالية الإصابة بعدة مشاكل صحية.

وبحسب الدراسة، ارتبط تجاهل وجبة الإفطار بارتفاع خطر:

* متلازمة الأيض بنسبة 10%.

* السمنة البطنية بنسبة 17%.

* ارتفاع ضغط الدم بنسبة 21%.

* اضطراب الدهون بنسبة 13%.

* فرط سكر الدم بنسبة 26%.

وأشار باهمام إلى أن تناول إفطار متوازن بانتظام يُعد عامل حماية بسيط وفعّال ضد تلك الاضطرابات، كما أن توقيت الإفطار قد يسهم في تنظيم جينات الساعة البيولوجية للجسم.

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان الإفطار المبكر يزيد من الشعور بالجوع لاحقًا، أكد البروفيسور أن “الأبحاث العلمية المنشورة تُظهر العكس، فالإفطار يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم”.

ودعا باهمام إلى مواصلة البحث العلمي من خلال دراسات طويلة الأجل لتحديد العلاقة السببية بدقة، وفهم الآليات الفسيولوجية التي تفسر تلك الارتباطات الصحية.

