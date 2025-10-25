على متن يخت.. شاهد نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت نيللي كريم جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نيللى كريم بإطلالة جذابة جريئة على متن يخت مرتدية بلوزة جينز بدون حمالات نسقت معها جيبة باللون البرتقالي، كشفت عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتتميز نيللي كريم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتألقت الفنانة نيللي كريم في رمضان 2025 في مسلسل “إخواتي”.

صدى البلد