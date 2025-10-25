العثور على بيضة ديناصور سليمة عمرها 70 مليون عام ويحتمل أن تحتوي على جنين (فيديو)

عثر فريق من علماء الحفريات في الأرجنتين على بيضة ديناصور سليمة، عمرها نحو 70 مليون عام، ويحتمل أن تحتوى على جنين ديناصور لاحم في طور النمو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم الكشف عن البيضة في بث مباشر ضمن بعثة العصر الطباشيري الأولى التابعة للمتحف الأرجنتيني لعلوم الطبيعة، مما جعل الحدث محط اهتمام عالمي.

وأوضح الباحثون أن القشرة والتكوين البيولوجى للبيضة فى حالة حفظ نادرة، مما يرجح انتمائها إلى جنس بونابارتينيكوس وهو ديناصور صغير آكل للحوم عاش في نهاية العصر الطباشيري، وسيُخضع الفريق العينة لسلسلة من الفحوص الدقيقة بالأشعة المقطعية والمسح ثلاثي الأبعاد لتحديد وجود الجنين ومرحلة تطوره.

العثور على بيضة ديناصور سليمة عمرها 70 مليون عام ويحتمل أن تحتوي على جنينhttps://t.co/eFmzoIdvtr pic.twitter.com/a0JE67ZMPh — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) October 24, 2025

الشرق القطرية