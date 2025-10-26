واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع مشاركة أرقام الهواتف

تعتزم شركة “واتساب” إطلاق خدمة أسماء المستخدمين قريباً، بحسب ما نقلته الجزيرة عن وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق مدونة “وابيتا إنفو” فإنه سيتم تأمين جميع أسماء مستخدمي واتساب المستقبلية بشكل اختياري بواسطة رقم تعريف شخصي “بي آي إن ” (PIN)، وهذا يعني أن مجرد معرفة اسم المستخدم لا تكفي للتواصل مع جهات الاتصال الجديدة، لكن يجب معرفة كود رقم التعريف الشخصي المعني وإدخاله قبل إتاحة التواصل مع المستخدم.

وأشارت شركة واتساب إلى أن وظيفة أسماء المستخدمين تعمل على تعزيز جوانب الأمان وحماية البيانات، لأن معرفة الرقم الهاتفي لم تعد كافية للتواصل مع أي شخص دون موافقته، علاوة على إلغاء خيار الاتصال خارج تطبيق التراسل، ولا يمكن للمستخدم مشاركة رقم هاتفه الجوال مع الآخرين.

يذكر أن شركة “سيغنال” (Signal) المنافسة لتطبيق واتساب قد طرحت وظيفة أسماء المستخدمين كطريقة بديلة آمنة للتواصل مع بداية 2024، ويمكن تغيير اسم المستخدم في أي وقت أو حتى حذفه تماما.

الشرق القطرية