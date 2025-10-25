شاهد بالفيديو.. بعد أن أهداها هاتف (آيفون17).. سيدة الأعمال السودانية “كادي” ترفض مناداة زوجها سعد الكابلي بلقب “أب جيقة” وتغازله: (سعد سعود حبيب قلبي وروحي وعيوني)

نشرت سيدة الأعمال, والناشطة واليوتيوبر السودانية, المعروفة “مروة”, الشهيرة باسم “مدام كادي”, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت “كادي”, عبر المقطع عن تلقيها هاتف هدية من زوجها “سعد”, نجل الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي.

ورفضت سيدة الأعمال, خلال حديثها لمتابعاتها من الجنس اللطيف, عقب حصولها على هاتف (آيفون17), مناداة زوجها الكابلي, بلقب “أب جيقة”, كما جرت السخرية من الرجل السوداني, على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغزلت “كادي”, في زوجها سعد الكابلي, وقالت أنها تصفه (سعد سعود حبيب قلبي وروحي وعيوني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين