رئيس الوزراء يهنئ الطالبة رهف على تفوقها وإحرازها المرتبة الأولى في إمتحانات الشهادة السودانية

هنأ رئيس الوزراء د. كامل إدريس اليوم الطالبة رهف الأمين الطيب على تفوقها في إمتحانات الشهادة السودانية وإحرازها المرتبة الأولى على مستوى السودان، مشيداً بإجتهادها وبدور أسرتها التي ثابرت حتى حققت الطالبة هذه النتيجة المشرفة.

وقال رئيس الوزراء في مكالمة هاتفية أجراها مع الطالبة رهف وأسرتها ” أن رهف ستكرم تكريماً يليق بها وبهذا التفوق الباهر الذي حققته”، متمنياً لها النجاح في حياتها العلمية والعملية القادمة.