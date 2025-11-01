أعلنت هيئة رحلات الفضاء المأهولة الصينية أن الصين تخطط لإرسال رواد إلى القمر بحلول عام 2030.

وحول الموضوع قال رئيس الهيئة في مقابلة صحفية:”نحرز تقدما جيدا في معالجة القضايا التي تتعلق بتنفيذ برنامج الرحلات القمرية المأهولة، وتبعا للجداول الزمنية الموضوعة، من المفترض أن نرسل أول رواد فضاء صينين إلى القمر بحلول عام 2030″.

وأضاف:”لقد انتهينا عمليا من تطوير النماذج الأولية لصواريخ Long March-10 ومركبة الفضاء Mengzhou، ووحدات الهبوط والخدمة، والمركبة الاستكشافية، والعديد من المعدات التي ستستخدم في المهمة الصينية لاستكشاف القمر”.

تواصل روسيا التعاون الوثيق مع الصين في قطاع الفضاء، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 يونيو العام الماضي قانونا يصادق على اتفاقية مع الحكومة الصينية لإنشاء المحطة العلمية القمرية الدولية. يمثل المشروع مجمعا من مرافق الأبحاث التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بُعد، ومن المتوقع إكماله بحلول عام 2028.

وفي إطار المشروع، من المقرر أن ترسل الصين المركبات Chang’e‑6 وChang’e‑7 وChang’e‑8 إلى القمر، بينما ستطلق روسيا عدة مركبات إلى مدار القمر وأخرى لاستكشاف سطحه.

المصدر: تاس