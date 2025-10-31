شاهد بالفيديو.. جمهور الرجاء المغربي الضخم يدعم السودان بهدير يزلزل المدرجات ويهز جنبات الملعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال أعجاب المتابعين وحظي بتفاعل واسع بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق أحد مشجعي نادي الرجاء المغربي, عبر كاميرا هاتفه لهتاف الآلاف من مشجعي النادي خلال إحدى مباريات الفريق.

حيث عبر مشجعي الفريق عن دعمهم للسودان, الذي يعاني من الحرب التي اندلعت في البلاد بين الجيش, ومليشيا الدعم السريع منذ منتصف أبريل من العام 2023.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد هتف الآلاف من أنصار ومشجعي فريق الرجاء, مرددين اسم السودان, وفلسطين, مطالبين العالم بالوقوف مع البلدين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين