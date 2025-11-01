حسن إسماعيل: هدنة والله وحكاية

> في أرشيف معارك عض الأصابع حاول قرنق إبان نيفاشا أن يستعرض عضلاته فاستغل قصة وقف إطلاق النار فدخل إحدى مدن الجنوب… كان قائد الجيش وقتها قد أمسك بالهاتف وأجرى مكالمتين.. الأولى لوفده في نيفاشا( أن غادروا المفاوضات ) والثانية لوزير الدفاع… ( ماعندنا وقف إطلاق نار حتى تستعيدوا المدينة) . .

> ونسعى لتدريب الأصدقاء الذين تزعجهم الأخبار المشتولة فيطرقون الأبواب بحثا عن تأكيدات… هنالك عملية رياضية صغيرة يمكنك التدريب عليها لتتعرف على معقولية الخبر دعك من مصداقيته…

> تعال لنجرب ….

> ضع نفسك مكان القيادة ووقعت على هدنة لمدة ثلاثة أشهر في مثل هذا الظرف … فماذا يعني هذا ؟ …

> يعني أنك تنازلت عن الفاشر كليا.. وأنك وقعت على حماية قوات العدو داخل الفاشر.. وأنك منحت أبوظبي فرصة أن تبني اكبر ترسانة عسكرية في مطار الفاشر… يعني أكثر من هذا .. أنك سلمت البلد والجيش ومجدك الشخصي للأعداء….

> الأعزاء الأصدقاء ضع نفسك مكان القيادة وتأمل أنك من قمت بتلكم الخطوات.. وتأمل في مترتبات ذلك بنفسك … ثم أجب بنفسك.. هل إشاعة خبر الهدنة صحيحا ام لا …

> الإمارات تحت

الضغط الإعلامي الكثيف تصرخ بآخر صوتها… هدنة يامحسنين

………………..

> قوموا إلى فاشركم يرحمكم الله

………………..

حسن إسماعيل

١/ نوفمبر ٢٠٢٥م