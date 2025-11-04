عن حاجة كييف إلى دول الساحل، وكيف تواجه روسيا نشاط العدو هناك، كتب دانييل سيتشكين، في “إزفيستيا”:

يتصاعد الوضع في إفريقيا حدّة بسبب تصرفات أوكرانيا الداعمة للجماعات المتطرفة.

وفي الصدد قالت يوليا جدانوفا، رئيسة الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، لـ “إزفستيا”، إن “روسيا لديها أدلة على وصول مسلحين من أصل أوكراني إلى عدة دول إفريقية”.

كما قال عضو البرلمان في مالي، عليو تونكارا، لـ “إزفستيا” إن الإرهابيين يحصلون على طائرات مسيّرة من مرتزقة أوكرانيين.

كما لاحظت السفارة الروسية في بوركينا فاسو تزايدًا في عدد الجماعات المسلحة. ووفقًا للبيانات الروسية، لوحظ نشاطها في المناطق التي يوجد بها مركز تنسيق وكالات الاستخبارات الغربية.

تعمل روسيا بنشاط في مواجهة أوكرانيا في إفريقيا من خلال الوسائل الدبلوماسية والعسكرية. وعلى وجه التحديد، تنشر السفارة الروسية في بوركينا فاسو معلومات للسكان حول أسباب الصراع الأوكراني وبدء العملية الخاصة.

وفي مالي، وفقًا للنائب عليو، يعمل مستشارون عسكريون من روسيا لمساعدة سلطات البلاد في مواجهة الطوارق. يُصبح المسار الإفريقي جزءًا من صراع نفوذ أوسع، تتشابك فيه المعلومات والحوادث الأمنية بشكل وثيق. تواصل السلطات في دول الساحل تحقيقاتها وتُعزز التنسيق الأمني، بينما تسعى كييف، بالتعاون مع الدول الغربية، إلى توسيع حضورها من خلال المدربين العسكريين ودعم الجماعات الإرهابية.

