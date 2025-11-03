شاهد بالفيديو.. “مهران” الدعم السريع: (لا خير في الأبقار ولا بارك الله فيها فقد دمرت المجتمعات ويجب على كل سوداني غيور أن يسعى الإبل لأن النبي والقائد حميدتي من أهل الإبل)

أثار الناشط المعروف بمليشيا الدعم السريع, “مهران”, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره وهو يتحدث في مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجم “مهران”, السودانيون الذين يقومون بتربية الأبقار والضان مؤكداً أن لا خير فيهما خصوصاً الأبقار.

وقال الناشط الذي أطلق عليه المتابعون لقب “الجاهل”, أن الأبقار تسببت في دمار مجتمعات بدافور, وكردفان قائلاً “لا بارك الله فيها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طالب ناشط المليشيا كل سوداني, غيور بترك تربية الأبقار, وبيعها والاهتمام بتربية الإبل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والقائد محمد حمدان دقلو “حميدتي”, من أهل الإبل, على حد تعبيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين