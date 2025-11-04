الكويت ترفع الحجب عن لعبة روبلوكس بعد اتفاق مع الشركة المالكة

كشفت تقارير صحفية كويتية، عن رفع الحجب عن لعبة روبلوكس في الكويت، عقب مفاوضات مباشرة بين الجهات المختصة والشركة المالكة، انتهت إلى التزام الأخيرة بتنفيذ جميع الشروط المطلوبة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفتي القبس والسياسة، إن الشركة المطورة وافقت على إزالة الكلمات والمحتويات المخالفة للأعراف والتقاليد، إلى جانب حجب خاصية المحادثات (Chat) داخل اللعبة بشكل كامل، وذلك في إطار تعزيز الحماية للأطفال والحد من أي تجاوزات سلوكية أو لفظية.

كما جرى الاتفاق على إدخال تحسينات تقنية جديدة لتعزيز الأمان ومراقبة اللعبة بشكل دوري، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات فورية في حال مخالفة الشركة المطوّرة لأي من الشروط المتفق عليها.

وأكدت المصادر أن الجهات الكويتية ستواصل متابعة اللعبة للتأكد من التزامها بالمعايير الجديدة وضمان عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى حجبها سابقاً.

الشرق القطرية