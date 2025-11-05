منوعات

زيت زيتون وشماغ .. وزيرة الخارجية البريطانية تزور السلط وتلتقي العوايشة – صورة

2025/11/05
زيت زيتون

زارت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء، مدينة السلط، خلال زيارتها المملكة الأردنية.

والتقت الوزيرة في مدينة السلط بالشيخ محمد عبودي العوايشة، الذي قدم لها هدية زيت زيتون بلدي أردني، بالاضافة إلى الشماغ الأردني.

ورحب العوايشة بالوزيرة البريطانية في مدينة السلط، مؤكدا على أن الأردن ينعم بالأمن والأمان بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

كما عبر عن سعادته بزيارة الوزيرة البريطانية لمدينة السلط..

image

وكالة عمون الإخبارية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/05