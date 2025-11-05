زيت زيتون وشماغ .. وزيرة الخارجية البريطانية تزور السلط وتلتقي العوايشة – صورة

زارت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء، مدينة السلط، خلال زيارتها المملكة الأردنية.

والتقت الوزيرة في مدينة السلط بالشيخ محمد عبودي العوايشة، الذي قدم لها هدية زيت زيتون بلدي أردني، بالاضافة إلى الشماغ الأردني.

ورحب العوايشة بالوزيرة البريطانية في مدينة السلط، مؤكدا على أن الأردن ينعم بالأمن والأمان بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

كما عبر عن سعادته بزيارة الوزيرة البريطانية لمدينة السلط..

وكالة عمون الإخبارية