كيم كارداشيان: ChatGPT سبب فشلي في اختبار نقابة المحامين

كشفت نجمة الواقع كيم كارداشيان، أنها استخدمت روبوت الدردشة ChatGPT للدراسة والتحضير لاختبار نقابة المحامين في كاليفورنيا، لكنها أرجعت جزءا من فشلها إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وجاء تصريح كيم ذلك خلال مقابلة أجرتها مع مجلة “فانيتي فير”، في سلسلة اختبار كشف الكذب، حيث سألتها الصحفية تيانا تايلور عن استخداماتها لـ ChatGPT في مجالات مختلفة، مثل الحصول على نصائح حياتية أو نصائح مواعدة، أو إذا كانت تعتبر الروبوت صديقا لها.

ونفت كارداشيان جميع الاستخدامات غير القانونية، لكنها اعترفت بأنها استخدمت ChatGPT للحصول على نصائح قانونية.

وقالت:”عندما أحتاج لمعرفة إجابة سؤال، ألتقط صورةً وأضعها هناك. لقد جعلني هذا أفشل في الاختبارات دائما. ثم أغضب وأصرخ عليه.”

وأضافت أن العلاقة مع ChatGPT تشبه علاقة “صديق سام”، حيث تعتمد عليه للحصول على المساعدة، لكنه في الوقت نفسه يعلّمها درسا في الاعتماد على حدسها بعد أن يخطئ أحيانا.

وأكدت الاختبارات أن تصريحات كارداشيان بشأن استخدام ChatGPT صحيحة، وفق ما كشف عنه مشغل جهاز كشف الكذب.

وتدور أحداث مسلسل All’s Fair، الذي تلعب كارداشيان بطولته إلى جانب ناعومي واتس، وغلين كلوز، وني سي ناش بيتس، حول شركة محاماة نسائية متخصصة في قضايا الطلاق، ويبدأ عرضه الثلاثاء على منصة Hulu.

وكالة عمون الإخبارية