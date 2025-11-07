صحيفة تكشف قائمة الأمراض الناجمة عن الإفراط في تناول ملح الطعام

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الإفراط في إضافة الملح إلى الطعام قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، وعواقب صحية وخيمة لجسم الإنسان، مع مرور الزمن.

وأكدت الصحيفة أن “زيادة الملح في الجسم تؤدي إلى احتباس الماء في الدم، ما يرفع ضغط الدم. وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، بالإضافة إلى هشاشة العظام وحتى سرطان المعدة”.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا توصي باستهلاك ستة غرامات فقط من الملح يوميا.

ونوهت الصحيفة بأن الدراسات الطبية، تشير إلى أن البالغين يستهلكون 40 بالمائة أكثر من هذا المعدل – حوالي 8.4 غرام يوميا.

ولتقليل تناول الملح، يوصى بإضافة التوابل والبهارات إلى الطعام، وكذلك استخدام الطماطم والفطر والأطعمة المخمرة والمكونات الأخرى الغنية بالأومامي ( الطعم اللاذع اللطيف) في الطهي.

المصدر: نوفوستي