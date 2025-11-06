برنامج المسائية في الجزيرة يعمق أزمات السودان وبعض ضيوفه هم أزمة في حد ذاتهم.

• مرات تشعر أن ضيوف حلقة برنامج المسائية في قناة الجزيرة من السودانيين وهم في ذروة الإنفعال يتحدثون عن بلد أخر غير السودان وأن أحمد طه نفسه يظهر في ” نفخة كذابة ” أنه سوداني أكثر من السودانيين أنفسهم .

• هذه الحلقات مخططة كموضوع للتفريغ الإستخباراتي والتضليل الإعلامي ، من الذي ينتظر ملامح للحل السياسي او حتى مقترح اولي لوقف إطلاق النار يصدر عن أشخاص إستيقظوا يوم ١٥ إبريل تفاجأوا هم أنفسهم بالحرب لأنها لم تكن من بين ” نتائج تحليلهم السياسي ” البائس !!

• على أي أساس يكون علينا ان نعتمد على سياسيين وصحفيين ذوي قدرات عادية يضعهم الاستاذ أحمد طه مثل ” سلوك الأقاشي ” على نار هادئة أن يقدموا حلا سياسيا وهم لا يملكون رؤية تمكنهم من التنبؤ بما سيحدث في الغد .. وأي تحليل سياسي لا ينتهي بنبوءة أو توقعات للغد لا يعول عليه !!.

•إعلام قناة الجزيرة يعمل بمنهجية خبيثة لا تهدف لإحلال السلام في السودان وإنما تسعى لتعميق أزمة الحكم في هذا البلد المنكوب منذ الازل الى الأبد .

• الشخص الوحيد الذي تمكن من وضع حد لألاعيب أحمد طه كان الأستاذ هشام أحمد شمس الدين، ويبدو أن إدارة البرنامج قررت بعد تلك الحلقة عدم استضافته مرة أخرى.

Basher Yagoub