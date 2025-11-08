نجم الأكشن الصيني .. حقيقة وفاة جاكي شان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرًا يزعم وفاة نجم الأكشن العالمي جاكي شان عن عمر يناهز 71 عامًا، ما أثار حالة من الحزن والصدمة بين محبيه حول العالم.

وانتشرت الشائعة بسرعة على منصات مثل “إكس”وفيسبوك مرفقة بصور ومقاطع قديمة للممثل الصيني الشهير.

لكن سرعان ما تبيّن أن الخبر غير صحيح تمامًا، إذ نفت مصادر مقربة من النجم ووسائل إعلام عالمية.

وقد ظهر جاكي شان مؤخرًا في إحدى الفعاليات الفنية في هونج كونج، حيث تحدث عن مشاريعه الجديدة، مؤكدًا أنه لا يفكر في الاعتزال حاليًا وأنه يواصل العمل في أفلام الحركة رغم تقدمه في السن، قائلاً: “سأبقى أعمل حتى لا أستطيع الحركة بعد الآن”.

تُعد هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن وفاة جاكي شان، إذ تعرّض الممثل لموجات مماثلة في السنوات الماضية، وغالبًا ما يتم تداولها عبر مواقع مجهولة المصدر.

صدى البلد