شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(‏إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)

نشر إبراهيم الميرغني, الذي تم تعيينه مؤخراً وزيراً لشؤون مجلس الوزراء بحكومة تأسيس الجديدة, صورة لزوجته المذيعة تسابيح مبارك خاطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, ففقد تغزل الميرغني, في زوجته عبر تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأرفق إبراهيم, صورة لزوجته ظهرت فيها وسط النساء والأطفال بالفاشر, وكتب: (‏إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم الإلكترونية وقنوات تضليلهم الاعلامية وتنظيمهم الدولي).

ويشير محرر موقع النلين, إلى أن مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, كانت قد فاجأت الجميع بزيارة قامت بها لمدينة الفاشر, معقل الدعم السريع, أمس الأحد.

محمد عثمان _ النيلين