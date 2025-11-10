شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تطلق أغنية جديدة تغني فيها لقائد الجيش: (يا برهان ببقى ليك حكامة لا في هدنة ولا سلام مع الدعامة)

فاجأت الفنانة السودانية, الشهييرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهورها بترويج لأغنية جديدة من المتوقع أن ترى النور في الأيام القادمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت سيدة الغناء السوداني, مقطع من الأغنية على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتغنت القلعة, في الأغنية لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وعبرت من خلال كلمات الأغنية عن رفضها توقيع أي إتفاقية أو هدنة مع مليشيا الدعم السريع.

وتقول المطربة الشهيرة, في أغنيتها التي رصدها محرر موقع النيلين: (يا برهان ببقى ليك حكامة لا في هدنة ولا سلام مع الدعامة).

محمد عثمان _ النيلين