شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تفجر المفاجأت: (أعرف سيدة منقبة كل يومين بتعمل عقد عرفي مع راجل ومعظم النساء المتزوجات بخونوا رجالهم لكن أنا مخلصة)

أثارت الفنانة السودانية, مونيكا روبرت, ضجت إسفيرية واسعة بعد تصريحات أطلقتها عبر إحدى منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد دافعت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, عن نفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب أزيائها المثيرة.

وقالت “مونيكا”, أنها فنانة استعراضية وممثلة ومن حقها أن ترتدي ما تراه مناسباً لها مؤكدة أن معظم السيدات والبنات منافقات.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد أثارت المطربة الجدل بتصريحات قالت فيها: (أعرف سيدة منقبة كل يومين بتعمل عقد عرفي مع راجل ومعظم النساء المتزوجات بخونوا رجالهم لكن أنا مخلصة).

محمد عثمان _ النيلين