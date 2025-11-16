أطلقنا مرتين.. بسمة بوسيل تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها من تامر حسني

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني، هي على النحو التالي:

أبو حب، من كلمات: مصطفي حدوتة، ألحان: عطار، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي.

هو اللي نسيني، من كلمات: جمال الخولي، ألحان: محمد خلف، توزيع موسيقي: انور عمرو، مكس و ماستر: مصطفي رؤوف.

ليه كده؟، من كلمات: عليم، ألحان : اسلام رفعت، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي.

يا خسارة، من كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي: عمرو الخضري، مكس وماستر: عمرو الخضري.

وصلتني شي أخبار، من كلمات: يونس ادامه، ألحان: محمد رفاعي، توزيع موسيقي: أمين هواري، مكس وماستر: بلال افريكانو.

حلم، من كلمات: ندي أزهري، ألحان: ندي أزهري، توزيع موسيقي: ندي أزهري، مکس وماستر : مصطفي رؤوف.

صدى البلد