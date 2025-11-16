مراقبون: انسحاب وفد السودان من ترشيح ممثلة أبوظبي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة جرس إنذار لشعوب العالم للمخاطر المحدقة بمستقبل القطاع السياحي

وجد الموقف الذي اتخذه الوفد السوداني بالانسحاب من اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، تأييداً واسعاً في الداخل والخارج، حيث اعتبره كثيرون تعبيراً صادقاً عن ضمير الأمة ووفاءً لتضحياتها في معركة السيادة والكرامة الوطنية.

وأكد مراقبون أن هذا القرار لا يُعد انسحاباً من العمل الدولي أو من التعاون السياحي العالمي، بل موقفاً مبدئياً يعكس التزام السودان بثوابته الوطنية، ورسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الكرامة لا تُقايض بالمناصب، وأن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، وان من يساعد ويشجع على نهب وتدمير الموروث السياحي للآخرين ليس جديرا بهذا المنصب.

ووفقا لهولاء المراقبين فان السياحة المستدامة هي توجه عالمي مهم، حيث تعرفها منظمة السياحة العالمية بأنها “السياحة التي تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة” وتهدف إلى توفير فرص عمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية، مع الحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية، إلا ان دعم وتشجيع الارهابيين والمرتزقة على تدمير وإتلاف هذا القطاع وبيئته المحلية كما يحدث في السودان لايساعد المجتمعات والدول على الاستفادة من هذا المورد ولا يحقق اي من الاهداف ال١٧ التي وضعتها منظمة السياحة العالمية للسياحة المستدامة منها حماية البيئة، تعزيز الثقافة المحلية، دعم الاقتصاد المحلي وضمان حقوق الإنسان.

ومن النتائج المباشرة لدعم الإمارات حرب المليشيات والمرتزقة في السودان لخلق مزيد من الفوضى توطئة لنهب وتدمير الآثار والموارد السياحية السودانية، ونتيجة لهذه الممارسات فقد تعرضت العديد من المواقع الأثرية في السودان للنهب والتخريب، منها أهرامات مروي وجبل البركل، التي تأثرت بشكل مباشر نتيجة الاشتباكات، متحف السودان القومي، الذي تعرض لسرقة وتخريب 80% من مقتنياته من الآثار ، متحف نيالا في جنوب دارفور، الذي تعرض للسرقة بالكامل ، متحف الجزيرة في مدني، إلى جانب متحف السلطان على دينار بالفاشر.

وهناك العديد من التقارير الدولية التى تحدثت عن هذا الموضوع منها تقرير منظمة اليونسكو الذي أعرب عن قلق المنظمة من تزايد تهريب الآثار السودانية، تقرير وزارة الداخلية الإسبانية الذي أعلن عن إيقاف عملية بيع تمثال من بين خمسة تماثيل نُهبت من متحف جبل البركل.

وقد بذلت جهود كبيرة لحماية الآثار السودانية، محليا وعلى المستوى الإقليمي والدولي حيث أطلقت اليونسكو نداءً عاجلاً لمحاربة تهريب الآثار السودانية، وتعاونت مع السلطات السودانية في هذا الخصوص لاستعادة الآثار المنهوبة.

اما الإنتربول فقد نشرت قائمة بالآثار السودانية المنهوبة للمساعدة في استعادتها.

بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في تهريب الآثار السودانية، وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية السودان في قائمة البلدان التي تعاني من مشاكل في حماية الآثار الثقافية.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار السودانية من النهب والتخريب.

كما تم إنشاء لجنة حماية الآثار السودانية لتنسيق الجهود الدولية والمحلية لحماية الآثار السودانية.

وكان الوفد السوداني قد أعلن انسحابه من الجلسات احتجاجاً على ترشيح ممثلة دولة أبوظبي لتولي منصب قيادي في إدارة المنظمة، وهو ما اعتبرته الخرطوم انحيازاً صارخاً لدولة تمثل أحد أبرز الداعمين للمليشيا المتمردة التي ارتكبت انتهاكات واسعة في السودان، مستهدفة مؤسساته المدنية ومقدراته الثقافية والسياحية.

وفي كلمته قبيل الانسحاب، أوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر أن ما تعرض له قطاع السياحة من دمار واسع في بنيته التحتية والفوقية جاء نتيجة مباشرة لاعتداءات مليشيا الدعم السريع المدعومة من قوى إقليمية وخارجية، انتهكت مبادئ الأخوة وحسن الجوار، وأسهمت في تمويل آلة الحرب التي دمّرت مقدرات الشعب السوداني.

وأشار الوزير إلى أن مشاركة السودان في اجتماعات المنظمة جاءت لإيصال صوته للمجتمع الدولي، والتأكيد على ضرورة مساندة قضاياه العادلة، خاصة ما يتعلق بنهب وتخريب آثاره ومتاحفه على يد المليشيا المتمردة.

كما أشاد الإعيسر بالتنظيم المتميز الذي قدمته المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة، مثمّناً تفهم عدد من الوفود العربية والأجنبية للموقف السوداني المشروع، ومؤكداً أن قرار الانسحاب ينسجم مع سياسة الدولة الثابتة في الدفاع عن كرامة الوطن ودماء أبنائه.

وأضاف أن السودان سيظل منفتحاً على الشراكات الدولية الصادقة القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشدداً على أن القرار يعكس إرادة الشعب ووعيه في مواجهة كل محاولات النيل من سيادته ووحدته.

ويأتي هذا الموقف الوطني في وقتٍ يشهد فيه السودان استهدافاً ممنهجاً لإرثه الحضاري والثقافي، حيث تعرضت مواقع أثرية ومتاحف قومية، من بينها المتحف القومي بالخرطوم ومتحف قصر السلطان علي دينار بالفاشر، إلى عمليات نهب وتخريب ممنهج، ما شكّل اعتداءً مباشراً على هوية البلاد التاريخية وذاكرتها الإنسانية.

ورغم الحضور الدولي الواسع الذي ضم أكثر من 150 دولة و300 هيئة سياحية متخصصة، إلا أن تجاهل المنظمة لمعاناة السودان ومعركته الوطنية ضد الإرهاب والتمرد جعل من الضروري اتخاذ هذا الموقف التاريخي.

فالقيم تبقى، والأصالة لا تزول، وذهب السودان لا يصدأ.