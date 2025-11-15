شاهد بالفيديو.. “كازقيل” كاكي أخضر.. الجيش يواصل التقدم في كردفان ويستعيد منطقتين من مليشيا الدعم السريع

مداراتمنوعات

2025/11/15
استعاد الجيش السوداني، اليوم السبت, السيطرة على منطقة كازقيل في شمال كردفان، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الدعم السريع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين، فإن المنطقة شهدت معارك عنيفة الأيام الماضية، تراجعت بعدها القوات المسلحة شمالاً تكتيكيا، لتعود مرة أخرى للمنطقة الإستراتيجية الواقعة جنوب مدينة الأبيض.

كما استعادت القوات المسلحة, السيطرة على محلية أم دم حاج أحمد, وتقع محلية أم دم حاج أحمد شمال شرقي الولاية، وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت عليها في 27 أكتوبر الماضي, أما كازقيل فتقع جنوب مدينة الأبيض, مركز الولاية، وظلت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ 25 سبتمبر.
محمد عثمان _ النيلين

