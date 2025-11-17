شاهد بالفيديو.. “الإنصرافي” يشيد بالفنان أحمد الصادق: (تعرض لابتلاء في حباله الصوتية وساهم في معركة الكرامة) والكجونكا يرد: (شكرا صرفه وباذن الله قريبا من قلب الدبه ايد بي ايد مع اهلنا نازحين الفاشر)

أشاد الناشط السوداني, الشهير “الإنصرافي”, عبر بثه المباشر الذي يتابعه الآلاف على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالفنان أحمد الصادق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشاد صرفة بالكجونكا, وبمساهماته الكبيرة في حرب الكرامة من خلال مبادراته التي يقدمها هو وشقيقه الفنان حسين الصادق.

كما تحدث الناشط الشهير عن حفل أحمد الصادق, الأخير بالقاهرة وعن ردة فعل الجمهور وقال: (أحمد الصادق تعرض لابتلاء في حباله الصوتية ولهذا السبب توقف عن الغناء لمدة 7 سنوات, نقول له واصل ونحنا معاك).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فمن جانبه فقد قام المطرب الشهير بمشاركة حديث “الإنصرافي” عنه عبر حسابه على فيسبوك وكتب: (شكرا صرفه وباذن الله قريبا من قلب الدبه ايد بي ايد مع اهلنا نازحين الفاشر).

