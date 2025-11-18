هل أخرج الكوبون من كم الثوب؟.. جدل في قطر بسبب فيديو للسحب على سيارة ومطالبات بتدخل وزارة التجارة

أثار مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” حالة من الجدل بعد ظهور شخص يُجري سحبًا للفوز بجائزة قيل إنها سيارة مقدمة من إحدى الجهات الخاصة، وسط مزاعم بالتلاعب بعد أن بدا — وفقًا لتعليقات المتابعين — أنه استخرج الكوبون الفائز من ذراع الثوب (الكم) بدلًا من الصندوق المخصص للسحب.

ويظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي خالد جاسم في سناب شات، لحظة إخراج البطاقة الفائزة بطريقة وُصفت من بعض المتابعين بأنها غير طبيعية، ما دفع عددًا من مستخدمي المنصات الرقمية إلى التشكيك في نزاهة السحب، فيما أكد آخرون أن الواقعة قد تكون التبست على المشاهدين، مطالبين بعدم التسرع في الاتهامات.

وقال أحد المغردين معلقًا: “ما همني السحب ولا من اللي فاز، لكن كيف طلعت التذكرة من داخل كم الثوب؟ ليش هالحركات؟ خلاص فوزوا اللي تبونه من البداية”.

وتحوّل الفيديو سريعًا إلى مادة للسخرية، حيث كتب آخر: “صباح الخير… بس حبيت أقولكم إن هالشخص يستاهل جائزة على خفة يده! عطوني الجائزة”.

وفي المقابل، دعا مغردون إلى التريث وعدم إطلاق الأحكام، حيث قال أحدهم: “هناك احتمال 1% إن الكرت دخل بالكم بالغلط… هل تتحمل ذنب اتهام رجل بالغش أمام الله والناس؟”.

ومع اتساع نطاق الجدل، طالب مستخدمون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل للتحقيق في الواقعة، وإعادة السحب لضمان الشفافية. وكتب أحدهم: “تحوطًا ومنعًا لأي تفسيرات سلبية… يجب إعادة السحب، ووضع معايير واضحة، مثل أن يكون من يجري السحب طفلًا لضمان المصداقية”.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يتسن لموقع الشرق تأكيد أو نفي صحة الواقعة أو ملابساتها، كما لم تصدر الجهة المنظمة للسحب أي توضيح رسمي.

