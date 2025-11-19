ام سيالة: درس جديد في البسالة..

هذه واحدة من أكبر المعارك التي تكبدت فيها مليشيا آل دقلو الارهابية أكبر خسائر بشرية في يوم واحد ، وتتشابه في تفاصيلها معركة ام القرى وود المهيدي التي كانت قاصمة لظهر المليشيا في ولاية الجزيرة وستكون أم سيالة وأم سنطة بإذن الله ضربة قاسية لتفكيك وتفتيت المليشيا في شمال كردفان..

ومثلما حدث في أم القرى ، فإن المليشيا المتمردة حشدت قواتها من بارا وأم قرفة وجبرة الشيخ ودفعت بها إلى أم سيالة للالتفاف على قوات درع السودان وقوات النخبة والعمل الخاص ، وذاقت المليشيا المذعورة ضربات مكثفة من الطيران والمسيرات ومن الكمين الذي اعد بمهارة عسكرية وقدرات تكتيكية عالية أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف الجنجويد ومرتزقتهم ، وتم تدمير الكثير من عتادهم..

كان هدف المليشيا ، وكما حدث في معارك أم القرى كسر عزيمة أبناء درع السودان ، ولكنهم واجهوا إرادة صلبة وقدرة على المناورة والتعامل مع مقتضيات الميدان المفتوح..

القائد ابوعاقلة محمد أحمد كيكل بخير والحمد لله وفي قيادة درعه وشبابه الوثاب والتواق للفداء والعازم على المدافعة عن الوطن والأرض والعرض..

تقبل الله الشهداء وشفا الله الجرحى وفك أسر المأسورين وثبت الأقدام وسدد الرمى..

ابراهيم الصديق على