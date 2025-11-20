بسمة بوسيل تدعو بالشفاء لتامر حسني… ورسائل دعم من نجوم الفن

نشر الصحافي هاني عزب عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو للفنانة زينة خلال تواجدها على السجادة الحمراء لعرض فيلمها الجديد “بنات الباشا” ضمن فعاليات الدورة الـ46 من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، وذلك لحظة سماعها خبر مرض تامر حسني وخضوعه لعملية جراحية، حيث ظهرت آثار الصدمة وعدم تصديق الخبر على وجهها، وراحت تسأل الصحافيين عن حقيقة الأمر غير مصدّقة لتنسحب من اللقاء سريعاً وبوجه متجهّم.

من ناحيتها، علّقت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة تامر حسني على صورته في المستشفى قائلةً: “ستكون أفضل… ستكون أقوى إن شاء الله يا تيمو”، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء قائلةً: “لا تنسوا تامر حسني من الدعاء… اللّهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك”.

وتفاعل مع تعليق بسمة بوسيل عدد كبير من جمهورها وجمهور تامر حسني، حيث دعوا الله أن يمنَّ بالشفاء على تامر ويعود الى جمهوره في أقرب وقت.

وانتابت الوسط الفني حالة من القلق فور إعلان تامر حسني عن تفاصيل حالته الصحية، حيث بادر عدد كبير من النجوم الى دعم تامر في أزمته الصحية، ومنهم الفنان محمد إمام الذي نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة لتامر من المستشفى وعلّق عليها بقوله: “ألف سلامة للنجم الكبير تامر حسني… إن شاء الله ترجع لجمهورك وحبايبك أقوى من الأول”، كما علّقت الفنانة إيناس عز الدين على منشور تامر قائلةً: “مليون سلامة عليك يا أخويا الجدع المحترم الخدوم هتقوم بالسلامة وربّي هيحفظك لأولادك ولحبايبك بحق كل حاجة حلوة بتعملها لكل اللي حواليك”، وردّ أيضاً المخرج محمد دياب على منشور تامر قائلاً: “ألف سلامة عليك يا حبيبى ربّنا يشفيك ويعافيك وتعدّي بخير وسلام يا ربّ”، وعلّق حمادة هلال على منشور تامر قائلاً: “ألف سلامه عليك يا تامر… الله يحفظك ويباركلك في أولادك ويطمّنا عليك”…

مجلة لها