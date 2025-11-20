تسيد السعودية للإقليم خلال العقد القادم

ولماذا لا منافس حقيقي لها إلا السودان… والتعاون أجدى من التنافس

مقدمة

يشهد الإقليم العربي تحولات جذرية في معادلات القوة، تتقاطع فيها عناصر النفوذ السياسي والاقتصادي والموارد الطبيعية. وفي قلب هذه التحولات، تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد بوصفها الدولة المرشحة لقيادة الإقليم خلال السنوات العشر القادمة، اعتمادًا على رؤية اقتصادية طموحة، قوة مالية هائلة، وتوازن سياسي نادر.

غير أن قراءة متأنية لخريطة الموارد العربية تكشف حقيقة مغايرة لما يبدو على السطح:

لا يوجد منافس موضوعي محتمل للسعودية خلال العقد المقبل إلا السودان.

ليس لأن السودان يمتلك قوة سياسية راهنة، بل لأنه يمتلك قوة كامنة قد تجعله -إن استقر- القوة العربية الأكبر من حيث الإمكانات الطبيعية والاستراتيجية.

ومن هنا تأتي المعادلة الحكيمة:

التعاون بين السعودية والسودان ضرورة استراتيجية، لا خيارًا سياسيًا.

أولاً: لماذا السعودية مرشحة لتسيد الإقليم؟

1. قوة مالية واستثمارية غير مسبوقة

– صندوق الاستثمارات العامة (PIF) لاعب عالمي صاعد.

– مشاريع ضخمة تعيد تشكيل الاقتصاد: نيوم، الهيدروجين الأخضر، الصناعات العسكرية، الموانئ.

– قدرة عالية على تحريك رؤوس الأموال في أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

2. تماسك سياسي وقدرة على التنفيذ

– رؤية 2030 تقدّم نموذج دولة طويلة النفس.

– استقرار مؤسسي يجعل السعودية أكثر دول المنطقة جاهزية لتصدر القيادة.

3. تنويع اقتصادي في قطاعات المستقبل

– انتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتعدد.

– استثمارات ضخمة في السياحة، الطاقة المتجددة، التقنية، والرياضة.

4. موقع استراتيجي وتحكم في ممرات حيوية

– سيطرة جغرافية على البحر الأحمر والخليج.

– توسع في الشراكات الدولية (الصين – الهند – أوروبا – أميركا).

هذه العوامل تجعل السعودية القائد الطبيعي للإقليم خلال العقد القادم.

ثانياً: السودان… المنافس الحقيقي الوحيد للسعودية بنيويًا وموارديًا

السودان لا ينافس السعودية الآن، لكنه الوحيد الذي يملك تركيبة موارد تكفي لتحويله إلى قوة إقليمية ضخمة خلال عشر سنوات.

وموارد السودان ليست موارد عادية، بل موارد ذات طبيعة استراتيجية نادرة.

وتأتي في ست مجموعات كبرى:

1. المياه

2. الأراضي الزراعية

3. الغابات

4. المعادن النادرة

5. الثروة النباتية الطبيعية المحتكرة

6. الثروة الحيوانية

وسنبدأ بأهمها: المياه.

ثالثاً: محور المياه – المورد الذي لا يمتلك الإقليم مثيلاً له إلا السودان

يمتلك السودان أكبر وأغنى منظومة مائية في العالم العربي:

1. الأنهار دائمة الجريان

– النيل الأزرق: أكثر من 50 مليار م³ سنويًا، يساهم بـ 60% من إيراد النيل.

– النيل الأبيض: تدفق ثابت (~30 مليار م³).

– نهر عطبرة: 10–12 مليار م³ سنويًا.

> إجمالي الموارد النهرية الدائمة: 70–85 مليار متر مكعب سنويًا.

2. الأنهار الموسمية والوديان الكبرى

– نهر الدندر

– نهر الرهد

– وادي الملك

– وادي المقدم

– وديان الشرق والبحر الأحمر ( القاش ، طوكر، أخرى )

– وديان الغرب ( كجا ووادي نيالا وغيرهما)

> يمكن أن تضيف 10–15 مليار م³ عند حصادها.

3. الأمطار

أكثر من تريليون متر مكعب من الأمطار تسقط على السودان سنويًا.

من 1000–1600 مم في الجنوب، إلى 300–500 مم في الوسط، إلى 150–250 مم في الخرطوم.

4. المياه الجوفية

أحواض عملاقة في دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق.

مخزون يقدر بـ 200–300 مليار متر مكعب.

هذه المنظومة تجعل السودان الدولة الوحيدة في العالم العربي القادرة على تأسيس اقتصاد زراعي مائي ضخم.

رابعاً: الموارد السودانية الأخرى بالتفصيل

1. الأراضي الزراعية – أكبر احتياطي زراعي عربي

– أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة.

– المستغل فعليًا أقل من 15%.

– من أجود الأراضي الزراعية في أفريقيا

– يمكن للسودان إطعام 200 مليون إنسان سنويًا.

محاصيل استراتيجية:

القمح، الذرة، السمسم، الكركدي، القطن طويل التيلة، فول الصويا، الفول السوداني.

2. الغابات – ثروة بيئية واقتصادية ذات طبيعة احتكارية

– تغطي 12–15% من البلاد.

– السودان ينتج 70–80% من الصمغ العربي العالمي.

– أخشاب ثمينة ونباتات طبية عالية القيمة.

– زيوت طبيعية تدخل في صناعات عالمية.

– الصمغ العربي — قوة استراتيجية، لا بديل صناعي منافس، يدخل في الدواء والغذاء والتقنية، مورد عالمي تتحكم فيه الخرطوم تاريخيًا.

3. المعادن النادرة – كنز المستقبل

السودان غني بأكثر من 40 نوع معدن، أهمها:

معادن المستقبل (Critical Minerals):

العناصر الأرضية النادرة

– الليثيوم

– التانتالوم

– الكروم

– المنجنيز

– النحاس

– الكوبالت

– النيكل

المعادن التقليدية الكبرى:

– الذهب (نحو 100 طن سنويًا)

– الحديد

– الفحم

– الرخام والجرانيت

> هذه المعادن تشكل أساس الصناعات الحديثة: الطائرات، البطاريات، السيارات الكهربائية، الفضاء، والذكاء الاصطناعي.

4. الثروة النباتية الطبيعية – منتجات لا توجد إلا في السودان

نباتات نادرة:

– الصمغ العربي

– الكركدي

– السنمكة

– مورينجا

– شيح

– قرنفل جبلي

– زيوت طبية وعطرية

محاصيل عالية القيمة:

– السمسم (الأعلى جودة عالميًا)

– الفول السوداني

– زهرة الشمس

– القطن طويل التيلة

> القيمة السوقية للنباتات الطبية السودانية يمكن أن تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا بعد التصنيع.

5. الثروة الحيوانية – الأكبر في العالم العربي

– 100–120 مليون رأس من الإبل والأبقار والضأن والماعز.

– لحوم طبيعية غير محقونة أو مصنّعة.

– الإبل السودانية من أفضل السلالات الخليجية.

> السودان قادر على أن يكون أكبر مصدر للحوم الحلال في المنطقة.

خامساً: لماذا التعاون السعودي–السوداني أهم من التنافس؟

1. تكامل طبيعي لا تعارض فيه

السعودية تمتلك رأس المال والتكنولوجيا.

السودان يمتلك الموارد الطبيعية.

2. الأمن الغذائي العربي مرهون بالسودان

لا يمكن للمنطقة الاعتماد على التحلية وحدها.

3. تأمين البحر الأحمر

الاستقرار فيه مصلحة مشتركة.

4. صعود السودان قوة إقليمية داعم للسعودية

دولة قوية جنوب البحر الأحمر أفضل من فراغ أو تدخلات مضرة.

الخلاصة

السعودية هي القوة الإقليمية الأولى خلال العقد القادم بلا منافس فعلي.

السودان هو المنافس الوحيد المحتمل بسبب منظومة موارد فريدة لا يملكها أي بلد عربي.

ولأن التنافس قد يستهلك موارد الطرفين، فإن التعاون الاستراتيجي بينهما هو الطريق الوحيد لصناعة محور عربي جديد يعيد رسم مستقبل المنطقة.

الامارات تشوف ليها شغلة تانية

وليد محمدالمبارك احمد