حين تبدأ الميليشيا في أكل نفسها.

• في المراحل الأخيرة من عمر أي مليشيا، لا يعود العدو في الخارج هو الخطر الأكبر، بل الشك في الداخل.

• تتقلص الموارد، تتشقق الولاءات، ويصبح السلاح أداة لتصفية الحسابات لا لفرض السيطرة عندها تبدأ القيادات في البحث عن “الخائن” الأقرب، لا عن المخرج الأبعد.

• ما يثار حول عبدالرحيم دقلو ليس سوى عرض من أعراض هذا الانهيار البطيء، فالمليشيا التي قامت على منطق الغنيمة لا تعرف معنى الدولة، ولا تملك ترف المؤسسية أو الثقة المتبادلة، وحين يضيق الخناق، يتحول القائد إلى رهينة لمحيطه، ويغدو أقرب رجاله أكثرهم خطراً.

• التاريخ يقول بوضوح: العصابات لا تهزم فقط بالمدافع، بل بتآكلها من الداخل، وعندما تبدأ في أكل نفسها، فذلك إعلان غير مكتوب عن اقتراب النهاية .

Basher Yagoub