نيالا تحترق… وتأسيس تهرب .

2025/12/17
• ما يجري في نيالا ليس انفلاتاً أمنياً فحسب ، بل انهياراً كاملاً لفكرة الادعاء بالحكم ” الديمقراطية ” مدينة تترك للفوضى والقتل على أسس عرقية، بينما من نصبوا أنفسهم “حكومة” يجمعون حقائبهم ويفروون إلى كمبالا.

• الهروب الجماعي لقيادات “تأسيس” يكشف الحقيقة العارية: سلطة بلا أرض، وخطاب بلا مسؤولية، ومشروع لا يصمد أمام أول اختبار، من عجز عن حماية مدينة، كيف له أن يقود وطناً …؟

• نيالا اليوم مرآة فاضحة… تكشف من يقاتل لأجل الناس، ومن يختبئ خلف الشعارات ثم يفر عند اشتعال النار في مؤخرة لباسه .

