شاهد بالصورة والفيديو.. وزير الإعلام السوداني “الإعيسر” يشارك مطرب الحفل الغناء (في الفؤاد ترعاه العناية بين ضلوعي الوطن العزيز)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بتعليقات متباينة من قبل المتابعين على الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر, يشارك مطرب حفل وطني أقيم بمدينة بورتسودان, الغناء.

وردد الإعيسر, مع الفنان يحي أدروب, الأغنية الوطنية الشهيرة (في الفؤاد ترعاه العناية بين ضلوعي الوطن العزيز), وسط تعليقات انقسمت ما بين ساخرة من ظهور وزير الإعلام وهو يغني, وما بين مشيدة بتفاعله مع الأغنيات والأحداث الوطنية بالسودان.

محمد عثمان _ النيلين