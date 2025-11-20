شاهد بالفيديو.. “البرهان” يطلق إصدار جديدة من حركة “الزردية” الشهيرة ويلوح بها أمام حشد غفير من المواطنين والجمهور: (شكلو كدة في فتك ومتك جديد جاي)

أشعل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بإشارة جديدة قام بإطلاقها أمام حشد غفير من المواطنين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعل قائد الجيش حماس الجمهور الذي خرج في استقباله في موكب كبير بمدينة أم درمان.

وقام رئيس مجلس السيادة بالتلويح للمواطنين بحركة جديدة وصفها المتابعون بأنها إصدار جديدة من علامة “الزردية”, التي أطلقها في بدايات الحرب ولقيت رواجاً واسعاً وقتها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع إشارة “البرهان”, حيث كتب أحد المعلقين: (شكلو كدة في فتك ومتك جديد جاي).

محمد عثمان _ النيلين