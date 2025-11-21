شاهد بالفيديو.. الهلال يفتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بفوز هام على مولودية الجزائر

افتتح ممثل السودان, في البطولات الأفريقية, الهلال, مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام بفوز هام هام على ضيفه مولودية الجزائر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق عن طريق صانع الألعاب عبد الرؤوف يعقوب, الذي افتتح التسجيل في خواتيم الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني نجح الضيوف في العودة بهدف من نيران صديقة بعد أن حول المدافع كرشوم, مسار عكسية اللاعب الجزائري, لشباك مرمى حارسه فريد.

وفي الجزء الأخير من المباراة أهدى البديل محمد عبد الرحمن, فريقه نقاط المباراة بتسجيله الهدف الثاني مستفيداً من عكسية الكنغولي, إيبولا, ليضع الهلال, أول ثلاث نقاط له.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين