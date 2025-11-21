بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة فهيمة عبد الله عندما اكتشفت أن أحد الجلسين بجوارها يراقب هاتفها بطريقة غريبة وساخرون: (نفس حركات ناس المواصلات)

قوبل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة فهيمة عبد الله, جالسة بعد نهاية فاصل غنائي قدمته في حفل خاص.

وظهر في المقطع المتداول شاب يجلس بجوار المطربة ويراقب هاتفها بطريقة فضولية أثارت سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنانة فهيمة عبد الله, علمت بمتابعة الشاب الجالس بجوارها لشاشة هاتفها وردت عليه بنظرة ساخرة لم يفهمها وسط تعليقات الجمهور الذي كتب: (نفس حركات ناس المواصلات).

محمد عثمان _ النيلين